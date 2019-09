Medienberichte Brandenburgs CDU-Chef kündigt Rückzug an

Brandenburgs CDU-Vorsitzender Ingo Senftleben hat seinen Rückzug angekündigt. Das berichten übereinstimmend der "Tagesspiegel", der RBB und die Nachrichtenagentur dpa.

Den Berichten zufolge hat sich Senftleben entschlossen, am kommenden Dienstag nicht erneut für den Fraktionsvorsitz im Landtag zu kandidieren und sein Amt als Vorsitzender der CDU in Brandenburg zur Verfügung zu stellen. Auch das Sondierungsteam der Union für die Regierungsbildung wolle er verlassen, hieß es.

Von der CDU gab es zunächst keine offizielle Stellungnahme.

Die CDU hatte bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg stark verloren. In Brandenburg kam die Partei auf historisch schlechte 15,6 Prozent- und lag damit weit hinter der AfD, die in dem Bundesland zweitstärkste Kraft wurde.