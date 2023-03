Innenministerin kniet zum 9/11-Gedenken Wie es zu Faesers Geste an Ground Zero kam

Die Gedenkstätte für die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 ist die letzte Station von Faesers fünftägigem Besuch in Kanada und den USA . Ein emotionaler Moment.

Geste der Demut

Zwei Trompeter der New Yorker Polizei, der NYPD, spielen »Näher, mein Gott, zu Dir«. Dann richtet Faeser die schwarz-rot-goldene Schleife eines Kranzes mit der Aufschrift »The Federal Minister of the Interior and Community«. Bundesministerin des Innern und für Heimat. So lautet ihr vollständiger Titel.