Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will stärker gegen Messergewalt vorgehen. »Wir sollten (...) über Messerverbote in öffentlichen Verkehrsmitteln – in Bus und Bahn – nachdenken«, sagte Faeser den Zeitungen der Funke Mediengruppe. »Wer mit dem Flugzeug reist, darf ja auch kein Messer mitnehmen«, fügte sie hinzu.