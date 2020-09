Innenministerium Bund gibt 22 Millionen Euro für Schutz jüdischer Einrichtungen aus

"Jüdinnen und Juden müssen in Deutschland sicher leben können“: Fast ein Jahr nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle will der Bund Millionen Euro zusätzlich für den Schutz jüdischer Einrichtungen bereitstellen.