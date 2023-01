Die Wissenschaftler:innen Grünberger, Mangold, Markard, Payandeh und Towfigh sehen hier in einer Studie einerseits eine besonders hohe »Bildungsvererbung« aber auch einen erschwerten habituellen Zugang zum Fach, bedingt durch Fremdheitserfahrungen.

Und dennoch: Nehmen wir an, es gibt wirklich annähernd die oben geschätzten 1800 Richter:innen mit Einwanderungsgeschichte an deutschen Gerichten. Wieso schaffen sie es dann praktisch nicht in die oberste Ebene der Bundesgerichte? Der Weg dorthin führt über die Entscheidungsträger:innen in Bundestag und Bundesrat sowie in den Ministerien. Von dort werden Personen mit fachlicher Qualifikation für die obersten Ämter vorgeschlagen. Bedeutet es im Umkehrschluss, dass die Vorschlagenden der genannten Gruppe die Eignung für solche Ämter absprechen? Oder sind ihnen einfach keine qualifizierten Kandidat:innen aus dieser Bevölkerungsgruppe bekannt? Bei den angeblich etwa 1800 Richter:innen mit Einwanderungsgeschichte kann das ja eigentlich kaum der Grund sein. Es ist zu befürchten, dass an beiden Erklärungen etwas dran ist und so durchaus diskriminierende Strukturen bestehen, die aber kaum jemand wahrnimmt.

In der zuvor genannten Studie (»Diversität in Rechtswissenschaft und Rechtspraxis«, 2021) heißt es: »Leistungseliten neigen dazu, ihresgleichen zu rekrutieren; das vermeintlich objektive Entscheidungskriterium »Eignung« oder »Passfähigkeit« fungiert so potenziell als Transmissionsriemen für strukturelle Diskriminierung.«

Schlicht gesprochen: Die Abgeordneten in den Richterwahlausschüssen und die Verantwortlichen in Justizministerien der Länder, fast ausnahmslos ohne eigene Einwanderungsgeschichte, denken nur selten daran, Menschen mit Einwanderungsgeschichte vorzuschlagen, geschweige denn diese Vorschläge bis zu einer Ernennung durchzusetzen. Eine solche These führt vermutlich zu Unmut bei den Angesprochenen. Aber Vorurteile zeichnen sich eben auch dadurch aus, dass niemand glaubt, sie zu haben.