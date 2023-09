Derzeit sind 277 deutsche Soldaten im Nachbarland Jordanien, der irakischen Hauptstadt Bagdad und im kurdisch dominierten Teil des Irak stationiert. Das Mandat sieht eine Personalobergrenze von 500 Männern und Frauen für die Mission vor.

Die Bundesregierung hatte die Mission im Irak im Jahr 2015 begonnen, als die Terrorgruppe »Islamischer Staat« (IS) in Syrien und Teilen des Irak die Kontrolle übernommen hatte. Damals lieferte Berlin auch Waffen an die kurdischen Peschmerga, die den IS aus dem Nordirak zurückdrängte. Heute bildet die Bundeswehr in Bagdad vor allem militärisches Führungspersonal aus. Im Norden des Landes unterhält die Truppe noch ein kleines Feldlager und berät die dortigen Sicherheitskräfte.