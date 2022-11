Scholz hatte die iranische Führung angesichts der schweren Menschenrechtsverletzungen im Land scharf kritisiert. »Was sind Sie für eine Regierung, die auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger schießt? Wer so handelt, muss mit unserem Widerstand rechnen«, sagte er in seinem am Samstag veröffentlichten Videopodcast als Antwort auf zuvor geäußerte iranische Drohungen. Zudem hatte Scholz bekräftigt, dass es weitere Sanktionen der EU gegen Iran geben solle. Darauf hatten sich die EU-Staaten am Freitag verständigt.