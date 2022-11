Lange Zeit hatte Olaf Scholz (SPD) zu den Protesten in Iran geschwiegen. Der Kampf der Demonstrantinnen und Demonstranten um Freiheit, die zunehmende Gewalt des Regimes, das alles schien am Kanzler abzuperlen. Am Samstag, in seinem Videopodcast, äußerte sich Scholz dann ungewohnt scharf: »Was sind Sie für eine Regierung, die auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger schießt? Wer so handelt, muss mit unserem Widerstand rechnen«, sagte er in Richtung Teheran.