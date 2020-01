Deutschland im amerikanisch-iranischen Konflikt Besorgt, aber machtlos

Mike Pompeo beeilte sich am Freitag, mit den europäischen Verbündeten zu telefonieren und rückzuversichern. Der amerikanische Außenminister wollte nach der spektakulären Tötung von Qasem Soleimani, des 62-Jährigen Kommandeurs der iranischen Quds-Brigaden durch einen US-Raketenangriff wenige Stunden zuvor, mit seiner Anrufdiplomatie offensichtlich die Lage beruhigen.

Dem deutschen Außenminister Heiko Maas versicherte Pompeo dabei nach eigenen Angaben, die USA blieben der "Deeskalation verpflichtet". Dieser Interpretation der Lage allerdings wollte an diesem Freitag im politischen Berlin kaum einer folgen - zu unwägbar scheint der weitere Verlauf.

Offiziell rief die Bundesregierung zur Mäßigung auf. Das überraschte nicht, ist dies doch die Linie, die die Bundesregierung seit jeher in dem Konflikt mit dem Iran verfolgt.

"Es kommt gerade an diesem Punkt jetzt auf Deeskalation an", lautete die zentrale Botschaft von Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag. Allerdings stellte sie auch fest, das US-Vorgehen eine Reaktion sei auf eine ganze Reihe von Provokationen des Iran. Eine direkte Kritik am Vorgehen der US-Regierung vermied sie.

Maas betonte seinerseits, die US-Militäroperation sei "auf eine Reihe gefährlicher Provokationen Irans" gefolgt. "Es ist durch die Aktion aber nicht einfacher geworden, Spannungen abzubauen", die Folgen für die Region seien schwer absehbar." Das habe er auch seinem US-Amtskollegen Pompeo "deutlich gesagt". Jetzt gehe es darum, zu verhindern, dass eine weitere Eskalation die ganze Region in Brand setze, so Maas.

In der Bundesregierung ging man laut SPIEGEL-Informationen nach dem Telefonat von Maas mit Pompeo davon aus, dass vorerst keine weiteren US-Militäraktionen gegen den Iran folgen. Deutlich sei geworden, dass die US-Seite nun auf Deeskalation setze, hieß es.

Die deutsche Seite ist kein bloßer Zuschauer im Iran-Konflikt, die Sorgen sind begründet. Gemeinsam mit Frankreich, Großbritannien, Russland, China schloss Deutschland im Sommer 2015 das Atomabkommen mit Iran ab, das US-Präsident Donald Trump drei Jahre später aufkündigte. Teheran wiederum reagierte im Mai 2019 mit einem Teilaustritt.

Nach SPIEGEL-Informationen tagte am Freitag um 11 Uhr spontan der Krisenstab der Bundesregierung im Auswärtigen Amt. Ein Thema war auch die Lage der 130 deutschen Soldaten im Irak, die dort für eine Ausbildungsmission stationiert sind.

AP Proteste am 3. Januar 2020 in Teheran gegen den US-Raketenangriff: Sorge vor iranischen Anschlägen weltweit

Für einen Teil der Kräfte wurden mittlerweile Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Während das Ausbildungsprogramm der Bundeswehr im nordirakischen Kurdengebiet weiterläuft, bleiben die 30 deutschen Soldaten in Taji und Bagdad im Zentralirak vorerst in ihren Stützpunkten. Derzeit gebe es keine militärischen Bewegungen der Bundeswehr "außerhalb der militärischen Liegenschaften in Taji und Bagdad", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin.

US-Warnungen an Verbündete

Der Grund für die Vorsicht: Nach SPIEGEL-Informationen haben die USA ihre Verbündeten eindringlich vor möglichen Racheakten durch iranische Milizen gewarnt. Für die internationale Koalition gegen den "Islamischen Staat" (IS), an der sich auch die Bundeswehr beteiligt, wurde deswegen im Irak eine generelle Ausgangssperre verhängt.

Auch die täglichen Besuche bei Einheiten des irakischen Militärs und im Verteidigungsministerium in Bagdad finden vorerst nicht mehr statt, da man Attacken auf Konvois mit internationalen Truppen fürchtet. Drei deutsche Soldaten, die im Hauptquartier der Anti-IS-Koalition in der sogenannten Green Zone von Bagdad eingesetzt sind, dürfen das Camp nahe der US-Botschaft nicht verlassen.

Ein Problem sei das Wiederanlaufen der deutschen Trainingsmission, da Bundeswehr-Soldaten dann mit irakischen Soldaten in Kontakt kommen, deren Hintergrund nicht klar sei, hieß es in Berlin.

Grundsätzlich halte die Bundeswehr eine Evakuierung-Option mit Luftwaffen-Flugzeugen für den Fall der Fälle bereit. Bisher gebe es keine konkreten Planungen, dies könne aber jederzeit innerhalb von 24 Stunden organisiert werden, hieß es weiter. Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass sich derzeit rund 430 deutsche Staatsangehörige im Irak aufhalten.

In Berlin begann unteressen eine Debatte darüber, ob die Ausbildungsmission gegen den IS ausgesetzt werden soll - eine Forderung, die der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Omid Nouripour, erhob. Das müsse gelten bis klar sei, "wie die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten gewährleistet werden kann."

Dem widersprach der Vizechef der Unionsfraktion, Johann Wadepuhl: Die Forderung bringe manches durcheinander, "auch Iran kämpft gegen IS." Deutschland habe ein Interesse an der Stabilisierung der Region. Und die erreiche "man nicht durch Rückzug und Wegschauen", so der CDU-Politiker.

Die Ausbildungsmission war erst im vergangenen Jahr in Teilen des linken Flügels der SPD in die Kritik geraten, zeitweise war ihre Verlängerung durch die Große Koalition im Bundestag offen, wurde schließlich aber im Oktober - zusammen mit dem Tornado-Einsatz in Syrien - erneut verlängert.

FDP-Politiker Djir-Sarai fordert Schutzmaßnahmen

Der Angriff der USA - das wird in Stellungnahmen aus der Großen Koalition deutlich - löst gemischte Reaktionen aus. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Norbert Röttgen (CDU), sagte dem SPIEGEL, "die USA sind zurück im Nahen Osten, allerdings gestaltet es sich anders, als wir uns das gewünscht haben". Die Sprache, die dort zur Zeit gesprochen werde, sei die Sprache der Gewalt, sie führe aber zu keiner Lösung.

Röttgen glaubt, dass beide Seiten - USA und Iran - aus völlig unterschiedlichen Gründen kein Interesse an einem ausgeprägten militärischen Konflikt haben, sich aber innenpolitisch keine Schwäche leisten können. Die Europäer müssten daher an dem Interesse beider Seiten ansetzen. "Es muss auf Iran eingewirkt werden, keinen Schritt zu unternehmen, der unvermeidlich zu weiterer Eskalation führt, die USA muss bewogen werden, sich auf einen gemeinsamen politischen Ansatz zur Konfliktlösung einzulassen", fordert Röttgen.

Auch der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, hielt Iran vor, seine "destabilisierenden Aktivitäten" im Nahen Osten ausgebaut zu haben. "Ob der US-Präsident gut beraten war, mit General Suleimani den wahrscheinlichen Kopf all dieser Auslands-Aktionen des Iran auszuschalten, darf dennoch bezweifelt werden", schreibt Hardt jedoch einschränkend und fürchtet, wie andere Politiker in Berlin, nun gewalttätige Gegenmaßnahmen des Iran.

Ähnlich sieht es der FDP-Außenpolitiker Bijan Djir-Sarai. Im Konflikt zwischen Iran und der Westen beginne eine neue Eskalationsphase, das iranische Regime werde reagieren, sagte er dem SPIEGEL. "Auch Anschläge in Deutschland sind durch iranische Geheimdienste oder durch die Hisbollah möglich", warnt der FDP-Politiker. Der Schutz jüdischer, israelischer und amerikanischer Einrichtungen müsse daher "jetzt dringend erhöht werden".