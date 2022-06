Urteil des OLG Frankfurt gegen weitere IS-Rückkehrerin rechtskräftig

Bestätigt wurde hingegen das Urteil gegen eine weitere IS-Rückkehrerin. Rund sieben Monate nach ihrer Verurteilung wegen der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu vier Jahren Haft ist das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main nun rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) verwarf die Revision, wie das Gericht am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte. Es seien keine Rechtsfehler festgestellt worden.

Verurteilt worden war die Frau zudem wegen Kriegsverbrechen gegen Eigentum und sonstige Rechte und wegen eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Nach Ansicht der Frankfurter Richter war Kim Teresa A. spätestens 2009 zum Islam konvertiert und hatte sich radikalisiert. Im Juni 2014 reiste sie mit ihrem Lebensgefährten nach Syrien aus, wo sich beide dem IS anschlossen.