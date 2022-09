Bas beklagte den anhaltenden Antisemitismus in Deutschland. »Auch heute gibt es Hass, der sich gegen Juden und gegen Israel richtet«, sagte sie. »Es ist eine Schande, dass jüdische oder israelische Einrichtungen nur unter Polizeischutz sicher sind, dass auf Demonstrationen gegen Israel gehetzt wird, dass in sozialen Netzwerken Israel der Tod gewünscht wird.«

Herzog bedankte sich für die Worte und die Zeremonie zur Erinnerung an das Attentat am vergangenen Tag in München. Der Präsident war am Sonntag in Deutschland eingetroffen. Im Zentrum des Besuchs stand bisher das Gedenken zum 50. Jahrestag des Münchner Olympia-Attentats . Dabei waren 1972 elf israelische Sportler getötet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte am Montag um Vergebung für den mangelnden Schutz der israelischen Athleten und die unzureichende Aufklärung nach dem Attentat gebeten.