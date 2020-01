Frankfurt am Main Anklage gegen früheren IS-Kämpfer aus Syrien erhoben

Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main hat einen mutmaßlichen früheren Kämpfer der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) angeklagt. Der 33-jährige Syrer soll von 2013 bis 2015 in seinem Heimatland eine IS-Einheit befehligt und mit dieser an Kämpfen gegen andere Bürgerkriegsparteien teilgenommen haben. Das teilte die Behörde mit. Außerdem soll er für die sogenannte Religionspolizei des IS tätig gewesen sein.

Der 2015 als Flüchtling nach Deutschland eingereiste Verdächtige wurde im November 2018 in Kassel festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorvereinigung vorgeworfen.

Zudem soll er sich wegen eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verantworten, weil er nach Erkenntnissen der Ermittler damals mit einem militärischen Sturmgewehr vom Typ Kalaschnikow ausgerüstet war.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat dem Syrer inzwischen den Flüchtlingsstatus aberkannt. Nun muss das Oberlandesgericht Frankfurt die Anklage prüfen und über die Prozesseröffnung entscheiden.

Den deutschen Sicherheitsbehörden bereiten derzeit vor allem mutmaßliche IS-Rückkehrer Sorgen - also Deutsche, die sich zwischenzeitlich der Terrormiliz angeschlossen hatten. Im November wurde bekannt, dass dazu über Hundert Ermittlungen laufen.