Terrormiliz Bundesanwaltschaft erlässt Haftbefehl gegen mutmaßlichen IS-Geldeintreber

Er soll Geld für den IS in Deutschland beschafft haben und ein zentrales Bindeglied zur Terrormiliz in Syrien gewesen sein. Der Generalbundesanwalt ermittelt – und hat den Haftbefehl nun erneuert.