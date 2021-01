Deutscher Islamist sitzt in Nordsyrien in Haft Icon: Spiegel Plus Was tun mit dem Waffendealer des IS?

Yunus Emre S. aus Brühl lieferte dem IS Waffen und war womöglich am Anschlag auf das US-Konsulat in Bengasi beteiligt. Die USA wollen seine Überstellung aus kurdischer Haft, die Bundesregierung zögert.