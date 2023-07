Grundrechte seien ihrem Wesen nach Minderheitenrechte, die in einer liberalen Demokratie wie der Israels eines besonderen Schutzes bedürfen. »Die Gewaltenteilung und eine unabhängige Justiz sind grundlegende Werte einer liberalen Demokratie, die Deutschland und Israel teilen und die geschützt werden müssen«, so der Minister. Buschmann hat diese Position seinem israelischen Amtskollegen vor wenigen Tagen noch mal in einem Brief deutlich gemacht.