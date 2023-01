Zentralratspräsident kritisiert neue Regierung »Ein Tiefpunkt der israelischen Politikgeschichte«

Positionen seien in der jüdischen Welt nicht mehrheitsfähig

Schuster schrieb, es bewege viele Juden in aller Welt, wenn im jüdischen Staat eine neue Regierung vereidigt werde: »Es geht nicht spurlos an den jüdischen Gemeinschaften der Diaspora vorüber – nicht, wenn Minister dieser Regierung sich in rassistischer, diskriminierender und verstörender Weise äußern.« Solche Positionen seien in der jüdischen Welt nicht mehrheitsfähig.