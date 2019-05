Wahlwiederholung in Istanbul Steinmeier kritisiert Entscheidung der türkischen Wahlbehörde

Frank-Walter Steinmeier hat seine Besorgnis über die Ereignisse in der Türkei zum Ausdruck gebracht. "Gerade weil mir die Zukunft der Türkei und der Wert der Demokratie am Herzen liegen, bin ich sehr besorgt über die angeordnete Wiederholung der Wahl", hieß es in einer Stellungnahme des Bundespräsidenten.

"Bisher hat der Oberste Wahlrat keine überzeugenden Gründe genannt, die zu einer Ungültigkeit der Wahlen in Istanbul führen müssen", sagte Steinmeier. Die türkische Wahlbehörde YSK hatte einer Beschwerde der Partei AKP stattgegeben und eine Wiederholung der Wahl am 23. Juni 2019 angeordnet. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist Vorsitzender der AKP. Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoglu, der die Wahl knapp gewonnen hatte, sprach von Verrat.

Video CHROMORANGE/ imago images

Imamoglu war nach einer zweiten Auszählung mit rund 13.000 Stimmen knapp vor dem AKP-Kandidaten und früheren Ministerpräsidenten Binali Yildirim gelandet. Die AKP hatte "Unregelmäßigkeiten und Korruption" bei der Wahl beanstandet und eine Wiederholung gefordert.

Zuvor hatte auch Bundesaußenminister Heiko Maas die Entscheidung der Wahlbehörde kritisiert. Sie sei "nicht nachvollziehbar", sagte er. Über die Besetzung des Oberbürgermeisteramts in Istanbul "kann und darf allein der Wille der türkischen Wählerinnen und Wähler entscheiden. Die Einhaltung demokratischer Grundprinzipien mit transparenten Wahlbedingungen hat aus unserer Sicht oberste Priorität", sagte Maas.