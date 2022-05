Die Grünen haben vergangene Woche Parteispenden in Höhe von über 140.000 Euro erhalten. Das geht aus einer Ad-Hoc-Meldung des Deutschen Bundestages hervor. Demnach spendeten der Berliner Software-Unternehmer Per Fragemann 65.000, der Jägermeister-Erbe Florian Rehm 75.001 Euro. Beide Spenden gingen am 19. Mai ein. Weil die Spenden 50.000 Euro übersteigen, müssen sie auf der Seite des Deutschen Bundestages veröffentlicht werden – inklusive Anschrift des Spenders. Die beiden Zuwendungen sind die ersten Großspenden an die Partei in diesem Jahr.