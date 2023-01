Aus der Fraktion heißt es, der Entwurf für das Positionspapier sei mit der Parteiführung abgestimmt. Aus Kiew kam am Mittwochabend bereits eine erste Reaktion. Der ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk widersprach der Einschätzung, dass Kriege in der Regel nicht auf dem Schlachtfeld entschieden würden. »Kriege werden fast immer auf dem Schlachtfeld entschieden. Deutschland sollte das besser wissen«, schrieb der frühere Botschafter in Berlin auf Twitter. Die SPD-Fraktion will das Positionspapier am Freitag beschließen.