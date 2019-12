Podcast "Stimmenfang" Vom Rezo-Video bis zur Ibiza-Affäre - das waren die politischen Momente 2019

Der Podcast als Text zum Lesen

Sie wollen lesen, was im Podcast gesagt wird? Dann sind Sie hier richtig.

Das vollständige Transkript

[00:00:02] Yasemin Yüksel Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom SPIEGEL. Ich bin Yasemin Yüksel

[00:00:07] Matthias Kirsch - und ich bin Matthias Kirsch.

[00:00:11] Matthias Kirsch Wir haben 2019 46 Folgen veröffentlicht. Wir haben über die Bundesregierung gesprochen, also die GroKo:

[00:00:18] Angela Merkel Wir sollten die Legislaturperiode lang weiterarbeiten - meine persönliche Meinung. Ich bin dabei! Herzlichen Dank, schön, wenn Sie es auch sind!

[00:00:26] Yasemin Yüksel Die Europawahlen waren ein Thema:

[00:00:28] Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) Was jetzt passiert ist um die 22 Prozent, ist wirklich eine Sensation und eine, die uns auch ein Stück weit den Atem nimmt.

[00:00:34] Matthias Kirsch Im Herbst haben wir uns dann mit den Landtagswahlen im Osten beschäftigt:

[00:00:38] Alexander Gauland (AfD) Wir sind in Brandenburg die große bürgerliche Oppositionspartei, die CDU von Herrn Senftleben gibt es nicht mehr.

[00:00:46] Yasemin Yüksel Und immer wieder ging es im Podcast auch um Klimapolitik:

[00:00:54] Fridays for Future Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns unsere Zukunft klaut.

[00:00:54] Matthias Kirsch Diese Themen haben uns 2019 innenpolitisch beschäftigt und jetzt zum Jahresende, erzählen unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem SPIEGEL-Hauptstadtbüro von ihren politischen Momenten 2019.

[00:01:08] Valerie Höhne Mein Name ist Valerie Höhne und ich berichte aus dem SPIEGEL-Hauptstadtbüro über die Grünen und das Bundesfamilienministerium. Für mich war eine der wichtigsten politischen Momente im Jahr 2019 die Europawahl. Das war die erste bundesweite Wahl, die seit der Bundestagswahl 2017 stattgefunden hat und seitdem hat sich politisch einiges verändert.

[00:01:27] Einspieler Wahlsendung Auch ansonsten haben wir Zahlen, die die Parteien ins Mark treffen werden - und ich glaube einen Wahlabend, den nicht nur wir nicht vergessen werden, sondern auch viele, die sich jetzt die Prognosen für Deutschland, für das Europäische Parlament und später für das Bundesland Bremen ansehen.

[00:01:43] Valerie Höhne Die Europawahl hat einfach verschiedene Trends gezeigt, die interessant sind. Einerseits hat die SPD 11 Prozentpunkte verloren, hat also noch deutlich verloren im Gegensatz zur Bundestagswahl. Auch die Union hat verloren. Die Grünen haben sehr, sehr stark hinzugewonnen - 9,8 Prozentpunkte - und sind auf 20,5 Prozent gelandet.

[00:02:02] Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) Was jetzt passiert ist um die 22 Prozent, ist wirklich eine Sensation und eine, die uns auch ein Stück weit den Atem nimmt. Das ist ein gigantischer Vertrauensvorschuss und den werden wir bundespolitisch und auch auf der europäischen Ebene als Arbeitsauftrag werten.

[00:02:17] Valerie Höhne Ich habe das schon mal im Podcast gesagt: Für die Grünen war das ein Bäm-Moment - der beste Moment für die Grünen seit sie in den Bundestag oder in die Regierung gekommen sind vielleicht. Das war für die Grünen einfach der Moment, in dem sie gedacht haben: Vielleicht ist das kein Hype, vielleicht kann es anhalten. Wir haben jetzt bei einer bundesweiten Wahl über 20 Prozent geholt. Wir könnten das bei einer Bundestagswahl auch schaffen und in dem Moment - zumindest, was ich so aus der Partei gehört habe - haben sie auch angefangen, daran zu glauben. Davor waren Sie immer sehr darauf bedacht, zu versuchen, das alles herunterzuspielen.

[00:02:52] Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) Also wir spekulieren nicht über Kanzlerfrage - auch wenn ich ja schon im Anteaser dieses Berichts aus Berlin oder das Sommerinterviews gemerkt habe, dass Sie das brennend interessiert. Sondern wir haben eine gewählte Bundesregierung, es steht kein Wahltermin an, und deswegen ist das jetzt nicht eine Frage, über die ich spekuliere.

[00:03:07] Valerie Höhne In einer Zwischenüberschrift bei uns hieß es: "Ist das nur ein Ausrutscher nach oben?" Ich glaube, man weiß es noch nicht genau, ob das ein Ausrutscher nach oben ist oder nicht. Es kann sein, dass das tatsächlich nur ein Ausrutscher nach oben war und dass das jetzt wieder...wieder abflacht. Aber was ich schon für relativ sicher halte, ist, dass die Grünen sich natürlich stark verbessern werden im Gegensatz zu ihrem letzten Bundestagswahlergebnis, was bei 8,9 Prozent lag. Von daher wird alles für sie jetzt ein Erfolg sein. Ob diese Welle weiter anhält, das weiß man einfach noch nicht. Also, entweder ist der Start von der grünen Welle in der Bundesrepublik und es gibt Sachen, die dafür sprechen für eine grüne Welle. Zum Beispiel hat Belit Onay die Oberbürgermeisterwahl in Hannover gewonnen.

[00:03:48] Belit Onay (Bündnis 90/Die Grünen) Wenn ihr eine Botschaft aus Niedersachsen heute Abend haben wollt, dann ist es tatsächlich: Grüne können Land und Grüne können eben auch Stadt. Das haben wir bei diesem Wahlkampf - finde ich - und bei diesen Wahlen in Niedersachsen sehr gut gezeigt.

[00:04:00] Valerie Höhne Und nächstes Jahr sind Kommunalwahlen in München und auch Oberbürgermeisterwahl in München. Es könnte natürlich sein, dass sie da gewinnen. Das wäre natürlich eine Zäsur auch. Und dann sind Bürgerschaftswahl in Hamburg.

[00:04:13] Winnfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) Es wächst uns eine neue Rolle zu. Das ist nicht mehr nur die Rolle mitzugestalten, sondern auch mitzuführen.

[00:04:22] Valerie Höhne Es wird jetzt sehr viel darauf ankommen auch, wie die nächsten Wahlen laufen - ob das jetzt als einmaliger Ausrutscher nach oben gesehen wird oder eben nicht.

[00:04:32] Christian Teevs Ich bin Christian Teevs, ich berichte im SPIEGEL-Hauptstadtbüro über die SPD. Mein politischer Moment des Jahres war der Rücktritt von Andrea Nahles, das war der zweite Juni. Und ich habe davon erfahren - das war ein bisschen eine kuriose Situation auch, weil ich an dem Abend vorher mein 20jähriges Abiturtreffen hatte und war dann am nächsten Morgen noch ein bisschen verschlafen - und auf einmal kam die Eilmeldung, dass Frau Nahles zurücktritt.

[00:04:58] Andrea Nahles (SPD) Guten Tag, ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin zurückgetreten, und ich wollte mich auch bei Ihnen persönlich für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken. Machen Sie es gut!

[00:05:17] Christian Teevs Und bin dann auf dem Rückweg nach Berlin - aus meiner Heimatstadt nach Berlin wieder - natürlich die ganze Zeit am Telefon gewesen. Wie geht das jetzt weiter? Wie stellt die Partei sich jetzt auf? Das war natürlich ein irrsinnig stressiger Tag, an dem schon unheimlich viel passiert ist von dem, was den weiteren Weg der Partei in diesem Jahr geprägt hat.

[00:05:36] Malu Dreyer (SPD) Wir alle wissen, dass wir Andrea Nahles sehr viel zu verdanken haben. Und wir wissen auch wie wir hier stehen, dass Andrea Nahles nicht diejenige ist, der man allein zurechnen kann, dass die SPD in dieser wirklich sehr, sehr schwierigen Situation ist.

[00:05:51] Christian Teevs Ich glaube viel, was in der Partei in den vergangenen Monaten so schwierig gelaufen ist, hing halt an diesem einen Tag, weil: Natürlich war Andrea Nahles unheimlich umstritten und stark in der Kritik und so, und trotzdem hat ihr plötzlicher Rücktritt an diesem Sonntagmorgen viele schockiert in der Partei. Viele haben sich dann auch ein bisschen selbst mal gefragt: Was machen wir hier eigentlich? Wie gehen wir eigentlich mit unserem Führungspersonal um? Ich würde sagen, dass an diesem Tag und was in den Monaten danach passiert ist, sich auch viel schon zeigte, was in der Politik oft falsch läuft, was auch in der SPD gerade falsch läuft, nämlich wie man mit den eigenen Leuten umgeht. Und die SPD hat sich nun wirklich in die Hand versprochen, das diesmal anders zu machen. Ich bin gespannt, ob das klappt.

[00:06:41] Lars Klingbeil (SPD) Moin, hier ist Lars. Ich möchte euch gerne was mitteilen. Ich bin wirklich stolz darauf, dass wir als SPD bei der Frage, wer künftig die Partei führen wird, jetzt neue Wege gehen; dass wir uns entschieden haben, mit Ritualen der Vergangenheit zu brechen.

[00:06:53] Christian Teevs Es war relativ klar, dass die SPD es nicht so machen wollte wie sonst immer, weil: Nach diesem Rücktritt von Andrea Nahles natürlich unheimlich viel in Frage stand wieder, wie es weitergehen soll; dass sie nicht mehr so Hinterzimmergeschichten und so machen wollten. Da deutete sich noch nicht das ganze Verfahren an, dass es ein halbes Jahr dauern würde, bis die SPD eine neue Parteiführung hat. Aber es war schon klar, dass die Partei diesmal etwas anders machen wollte.

[00:07:16] Saskia Esken (SPD) Hinter uns, hinter Ihnen auch, hinter uns allen liegen jetzt drei lange Monate Wettbewerb, um das schönste Amt nach Papst - wie mal jemand gesagt hat. Und dass wir jetzt hier stehen, nominiert von den Mitgliedern, das ist wirklich ziemlich großartig. Vielen, vielen Dank!

[00:07:31] Norber Walter-Borjahns (SPD) Uns ist sehr bewusst, dass das hier nicht eine Frage von Sieg oder Niederlage ist, sondern dass es eine Frage ist, eine großartige sozialdemokratische Partei zusammenzuhalten und da, wo sie schon mal ein bisschen auseinanderstrebt, auch wieder zusammen zu führen.

[00:07:47] Christian Teevs Es war unheimlich viel los, es war eine große Unruhe in der Partei, auch in der Koalition, ständig - schon 2018, aber auch gerade in diesem Jahr - ständig Wiederstand, die Koalition auf der Kippe, es war unklar, wie lange es weitergeht; es war unklar auch, wie die SPD weitermachen will. Aus Sicht eines Berichterstatters eine unfassbar spannende Zeit, auch ermüdende Zeit, weil einfach wirklich nie Ruhe einkehrt in der Partei und in der Koalition. Und die letzten Tage und Wochen lassen ein bisschen darauf schließen, dass es auch nächstes Jahr genau so weitergeht.

[00:08:25] Florian Gathmann Ich bin Florian Gathmann, ich bin im SPIEGEL-Hauptstadtbüro für die Berichterstattung über die Unionsparteien und das Kanzleramt zuständig. Wenn ich an 2019 denke, dann fällt mir politisch vor allem ein, was passierte nachdem der YouTuber Rezo sein Video "Die Zerstörung der CDU" veröffentlicht hat.

[00:08:46] Rezo Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sehen wir uns die CDU an.

[00:08:53] Florian Gathmann Der Moment, in dem ich zum ersten Mal dieses Video gesehen habe, das ist schon so ein besonderer Moment gewesen, weil ich jetzt nicht behaupten würde, dass ich damals schon ahnte, welchen Impact und welche Auswirkungen dieses Video am Ende haben würde. Aber dass das irgendwie was Außergewöhnliches war, das war mir in dem Moment schon klar, weil alleine der Titel "Die Zerstörung der CDU" ist in seiner Wucht schon außergewöhnlich.

[00:09:23] Rezo Okay, also, dieses Video wird kein langweiliges Politikvideo. Das wird diesmal wirklich ein Zerstörungsvideo. Nicht weil ich aktiv versuche, jemand zu zerstören, sondern weil die Fakten und Tatsachen einfach dafürsprechen, dass die CDU sich selbst, ihren Ruf und ihr Wahlergebnis damit selbst zerstört.

[00:09:38] Florian Gathmann Es beschäftigte sich ja im Grunde genommen dann fast eine Stunde damit, warum die CDU und die CSU und ja auch die SPD - auch wenn die im Titel nicht auftauchen - unfähig sind.

[00:09:48] Rezo Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinung Politik machen, wie sie sich augenscheinlich an verschiedenen Kriegsverbrechen beteiligen, wie sie Propaganda und Unwahrheiten gegen die junge Generation einsetzen, wie bei ihrer Politik die letzten Jahrzehnte die Reichen immer mehr gewinnen und alle anderen immer mehr abloosen und ich zeige, dass nach der Expertenmeinung von Zigtausenden deutschen Wissenschaftlern die CDU aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstört.

[00:10:18] Florian Gathmann Das Problem war schlicht, dass die CDU keine Antwort darauf fand. Die waren im Grunde genommen schockgefroren, weil das ja eben auch eine Art von Attacke war, die man bisher jedenfalls so als CDU nicht kannte. Normalerweise wird man vom politischen Gegner angegriffen, man wird angegriffen von Journalisten oder kritisiert. Aber dass da plötzlich ein YouTuber mit blauen Haaren, von denen die auch alle - und wir ja übrigens in der Regel auch -noch nichts gehört hatten, dass der das plötzlich macht auf diese Art und Weise, da waren die im wahrsten Sinne erstmal sprachlos. Als Person vor allem negativ betroffen von diesem Video war natürlich die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, weil in so einem Fall natürlich die Parteivorsitzende erstmal für die Kommunikation verantwortlich ist. Und Frau Kramp-Karrenbauer war also zunächst nicht in der Lage, eine adäquate Antwort zu finden.

[00:11:11] Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) Die Anmutung, die dort mit Blick auf die CDU, aber es hat ja auch CSU und SPD betroffen, die dort zum Ausdruck gebracht wird, - die im Grunde genommen allen Mitgliedern gegenüber signalisiert, alle, die sich bei CDU, CSU, SPD engagieren, sind entweder sozusagen irgendwie minderbemittelt oder versuchen, die Zukunft dieses Landes zu zerstören - empfinde ich wirklich als einen Schlag ins Gesicht von Menschen, die sich zum Großteil neben ihrem Beruf ehrenamtlich für dieses Land engagieren.

[00:11:47] Florian Gathmann Es gab kurzzeitig einmal die Idee, dass man jemand in einem Video antworten lässt.

[00:11:51] Philipp Amthor Ja, lol, ey. Hi Rezo, du alter Zerstörer. Du hast ja dieser Tage ein viel beachtetes Video veröffentlicht mit dem Titel "Die Zerstörung der CDU". Und ich will dir als jüngster CDU-Bundestagsabgeordneter sagen: Du hast meine CDU nicht zerstört.

[00:12:07] Florian Gathmann Das hat man dann doch unterlassen. Man hatte aber schon kommuniziert, dass es eins geben wird. das kam dann nicht, das war schon relativ peinlich. Stattdessen gab es dann ein 11-seitiges PDF, was natürlich in Wahrheit auch genau die falsche Antwort auf ein fast einstündiges Youtube-Video ist. Vor allem hat aber Frau Kramp-Karrenbauer dann eben den Fehler gemacht - und der reiht sich dann eben ein in eine Reihe von Fehlern über das Jahr hinweg - sie hat dann nach der Europawahl, bei der die CDU ihr schlechtestes historisches Ergebnis eingefahren hat - ist sie dann im Grunde genommen zum Gegenangriff übergegangen und hat plötzlich angefangen, über Meinungsmache im Internet zu sprechen.

[00:12:48] Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) Als die Nachricht kam, dass sich eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf zu starten, Wahlaufruf gegen CDU und SPD, habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von, sagen wir mal, 70 Zeitungsredaktion zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten: Wir machen einen gemeinsamen Aufruf "Wählt bitte nicht CDU und SPD". Das wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen, und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst.

[00:13:17] Florian Gathmann Und es war völlig unklar, jedenfalls für den Zuhörer, der dabei war - ich war bei der Pressekonferenz - was sie genau meinte. Mein Gefühl war damals nicht, dass Frau Kramp-Karrenbauer ernsthaft jetzt irgendwie die Meinungsvielfalt in Deutschland einschränken wollte.

[00:13:32] Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache: Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich? Ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage, über die wir uns unterhalten werden. Und zwar nicht nur wir in der CDU und mit der CDU, sondern, ich bin mir ganz sicher, in der gesamten medienpolitischen und auch demokratietheoretischen Diskussion der nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen.

[00:13:57] Florian Gathmann Aber man konnte jedenfalls auf den Gedanken kommen, und es gab ja ganz viele Berichterstatter, die es genauso interpretiert haben. Und damit hat natürlich Frau Kramp-Karrenbauer dann genau das Falscheste gemacht, was sie tun konnte.

[00:14:08] Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) Und das war grundlegend falsch. Wir hätten von Anfang an sehr schnell eine Reaktion setzen müssen gegen das Video. Ich glaube, es wäre zuerst einmal egal gewesen, welche Reaktion. Es hätte nur sehr schnell erfolgen müssen.

[00:14:22] Florian Gathmann Für alle politischen Parteien in Deutschland war das eigentlich ein wichtiger Moment, weil sie alle gemerkt haben in dem Moment: Es gibt in dieser Öffentlichkeit einen Bereich, mit dem wir ganz anders umgehen müssen, auf dem wir ganz anders reagieren müssen. Die CDU hat daraus gelernt, dass sie ihr Social Media-Team und überhaupt ihre Pressestelle modernisiert hat, hat jetzt auch einen Vertrag mit einer professionellen Agentur. Insofern hat die CDU etwas daraus gelernt. Aber ich glaube eben, der Imageschaden, der ist nachhaltig, und da haben die auch immer noch daran zu knabbern.

[00:15:03] Ann-Katrin Müller Ich bin Ann-Katrin Müller, ich bin seit knapp sieben Jahren hier im Hauptstadtbüro und ich berichte mittlerweile über die AfD und über das Familienministerium. Für mich war der politische Moment 2019 als AfD-Berichterstatterin die Landtagswahlen in Brandenburg und dann auch in den anderen ostdeutschen Bundesländern - Brandenburg explizit, weil da Andreas Kalbitz an der Spitze der AfD ist und er doch einiges aus seiner Vergangenheit in der Zwischenzeit öffentlich geworden ist.

[00:15:33] Andreas Kalbitz (AfD) Viele haben ja gesagt am Ende des Wahlkampfes, sie freuen sich schon drauf, wenn es vorbei ist. Garnichts ist vorbei, jetzt geht's erst richtig los. Es geht erst richtig los.

[00:15:41] Ann-Katrin Müller Weil man da gemerkt hat, dass es einem Viertel der Wähler offensichtlich entweder egal ist oder sie trotz all der Vorkenntnisse einen Mann wählen, der über die Hälfte seines Lebens in rechtsextremen Kreisen verbracht hat. Und das zeigt einfach, dass die Partei sich damit arrangiert hat, rechtsextreme Kräfte in ihren Reihen zu haben. Das hat mich schon nochmal zum Denken gebracht und mich dazu gebracht zu fragen: Warum ist das so? Was bedeutet das? Was passiert gerade irgendwie in Deutschland?

[00:16:09] Andreas Kalbitz (AfD) Selbst, wenn es irgendeinem Journalisten gelänge, sich meinen Skalp an den Gürtel zu hängen, dann wäre einfach der nächste in der AfD dran. Das ist eben der grassierende Haltungsjournalismus.

[00:16:21] Ann-Katrin Müller Ich glaube, man kann nicht eindeutig sagen, dass die Leute extra deswegen wählen oder dass es ihnen komplett egal ist. Ich glaube, es gibt beide Haltungen. Tatsächlich muss man sich fragen, wie man die Leute, die sich abkapseln, auch von den Medien, - das sind häufig die, die Lügenpresse kommentieren oder schreien - wie man sozusagen denen noch Informationen darbringt, die sogar von der AfD selbst bestätigt sind. Also wir hatten etwas recherchiert zu Herrn Kalbitz, das er selbst bestätigt hat, dass das stimmt. Und trotzdem hieß es danach, das seien Fake News. Das ist schon ein interessanter Vorgang.

[00:16:55] Andreas Kalbitz (AfD) In der Sache war ich - ich kann das gerne nochmal deutlich sagen - weder an der Hissung von irgendwelchen Fahnen beteiligt, noch gehöre ich zu irgendwelchen NPD-Zirkeln. Das ist Fakt. Der Rest ist Fake. Auch wenn das Relotius-Magazin diese Assoziationen als mediale Flächenvorlage ganz bewusst und politisch motiviert konstruiert hat.

[00:17:17] Ann-Katrin Müller Ich würde sagen, das Jahr hat gezeigt und auch sichtbar gemacht, dass die Partei so radikal ist, wie es viele schon länger sagen. Das hat man zuletzt beim Parteitag jetzt gesehen, vor ein paar Wochen in Braunschweig. Da ist eben ganz klar: Alle Kritiker des rechten Randes der rechten AfD, des "Flügel", wie diese Plattform intern heißt, sind bestraft worden. Es sind eigentlich nur noch Leute im Vorstand, die entweder offen zum Flügel gehören oder die sagen, sie haben kein Problem mit dem "Flügel"

[00:17:48] Martin Knobbe Mein Name ist Martin Knobbe, ich bin Leiter des SPIEGEL-Hauptstadtbüros, hier in Berlin, und mein politischer Moment war die Recherche zur sogenannten Ibiza-Affäre, an deren Ende ja der Rücktritt des Vizekanzler Österreichs, Heinz-Christian Strache, stand und auch das Ende der FPÖ/ÖVP-Regierung.

[00:18:04] Einspieler Dem Nachrichtenmagazin Der SPIEGEL und der Süddeutschen Zeitung sind heimlich gedrehte Videos zugespielt worden. Darin stellt der Parteichef der FPÖ einer vermeintlich reichen Russin, als Gegenleistung für Wahlkampfhilfe, Staatsaufträge in Aussicht.

[00:18:20] Martin Knobbe Dieses Wochenende, an dem wir das Video veröffentlicht haben, das war tatsächlich für mich überraschend und auch in gewisser Weise überwältigend. Ich dachte schon, dass das eine gewisse Auswirkungen haben wird. Und natürlich das Video - man hätte sich es ja nicht besser ausdenken können. Das Video für sich hat ja schon gesprochen.

[00:18:43] Hans-Christian Strache (ehem. FPÖ) Dann machen wir nicht 27, dann machen wir 34 [Prozent].

[00:18:43] Martin Knobbe Insofern - das war nicht das Überraschende, dass das Video wirken würde. Aber dass eine Regierung zurücktreten muss und das innerhalb von einem Tag - das war wirklich erstaunlich. Das war schon ein Moment, der enorm war.

[00:18:54] Sebastian Kurz (ÖVP) Darum habe ich heute dem Bundespräsidenten vorgeschlagen, vorgezogene Wahlen in Österreich durchzuführen, und zwar zum schnellstmöglichen Zeitpunkt.

[00:19:04] Martin Knobbe Als wir das [das Ibiza-Video] das erste Mal gesehen haben, war der erste Gedanke: Da will uns jemand hochnehmen, das kann so nicht sein. Und deswegen war das eigentlich die Leitfrage durch die ganze Recherche hindurch, dass wir sagten, wir müssen beweisen, dass dieses Video tatsächlich kein Fake ist, dass da niemand irgendwas in der Tonspur dazu gemischt hat, dass da vielleicht Schauspieler - außer eben der Oligarchennichte, von der wussten wir ja, dass sie eine Schauspielerin ist - dass da möglicherweise gar nicht die Personen zu sehen sind, um die es angeblich ging, nämlich Strache und sein Vertrauter Gudenus.

[00:19:37] Johann Gudenus (ehem. FPÖ) Gibt es Spender für die Wahl jetzt, für den Wahlkampf?

[00:19:39] Heinz-Christian Strache (ehem. FPÖ) Ja, ja, es gibt ein paar sehr Vermögende. Die zahlen zwischen 500.000 und eineinhalb bis zwei Millionen.

[00:19:39] Johann Gudenus (ehem. FPÖ) Jetzt für die Wahl?

[00:19:39] Heinz-Christian Strache (ehem. FPÖ) Ja.

[00:19:39] Martin Knobbe Deswegen war das eigentlich die Hauptaufgabe, die wir erstmal intern hier geklärt haben, also auch mit dem Multimedia-Ressort, die sich das mal angeguckt haben und auf erste Auffälligkeiten geprüft haben. Wir haben dann aber entschieden, dass noch an externe Gutachter zu geben - auch um nach außen hin sagen zu können: Das haben sich wirklich die Besten, die man in Deutschland finden kann, sich angeguckt und die kamen ja auch zu dem sehr eindeutigen Ergebnis, dass da nichts manipuliert wurde. Das Originelle daran war: Am Ende mussten wir ja die Betroffenen konfrontieren und die haben ja dann alles zugegeben. Insofern war die Mühe irgendwie auch umsonst. Aber es war natürlich wichtig, auch an die erst heranzutreten, als wir wussten, dass ist wirklich echt alles.

[00:20:34] Heinz-Christian Strache (ehem. FPÖ) Ja, es war dumm, es war unverantwortlich und es war ein Fehler. Ja, und meine Äußerungen waren nüchtern gesehen katastrophal und ausgesprochen peinlich. Ich stehe nicht an all jene um Entschuldigung zu bitten, die ich damit in Misskredit gebracht habe.

[00:20:48] Martin Knobbe Für mich war die entscheidende Wirkung und der Grund, warum wir das gemacht haben, dass dieses Video einfach eine Fassade eingerissen hat, dass sich ein FPÖ-Politiker, der immer damit Politik gemacht hat, zu sagen, ich gehöre nicht zum Establishment, mir geht es um die kleinen Leute und so weiter und so fort, dass diese Fassade eingerissen wurde, weil man gesehen hat, dass das die wahre Welt des Heinz-Christian Strache war. Und diese Nachwirkungen hat auch funktioniert. Man hat es an Wahlergebnissen gesehen, dass eben viele jetzt dann doch nicht mehr der FPÖ - zumindest unter Strache - trauten. Und ich glaube, das ist ja irgendwie unsere Aufgabe, zu zeigen, wer sind die Leute wirklich. Sind sie diejenigen, die sie vorgeben zu sein oder steckt da noch etwas anderes dahinter? Wie man jetzt sieht: Die FPÖ hat sich auch ein bisschen zerlegt durch die ganze Sache, stellt sich jetzt gerade neu auf und bereinigt sich in gewisser Weise auch, weil sie diese ganzen Skandale, auch diesen Spendenskandal und die dubiosen Spesen, von denen da die Rede war, dass das jetzt alles aufgearbeitet wird.

[00:21:53] Yasemin Yüksel Das war unser Jahresrückblick auf die politischen Momente 2019. Die nächste Stimmenfang-Episode erscheint im neuen Jahr am 9. Januar - dann wie immer auf spiegel.de, auf Spotify, iTunes und in allen gängigen Podcast-Apps. Bis dahin machen wir eine kurze Pause und wünschen Ihnen, allen unseren Hörerinnen und Hörern, schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback. Dafür können Sie uns eine Mail an stimmenfang@spiegel.de schicken oder sie sprechen auf unsere Mailbox unter 040 380 80 400. An die gleiche Nummer, also die 040 380 80 400, können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Diese Folge wurde produziert von Matthias Kirsch und mir, Yasemin Yüksel. Danke für die Unterstützung an Philipp Fackler, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Sebastian Spallek, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.