52 Fragen für 2020 Und Sie so?

1. Gut reingefeiert?

2. Hat das neue Jahrzehnt schon begonnen oder beginnt es erst nächstes Jahr?

3. Wie lange darf man sich eigentlich gegenseitig ein "gutes Neues" wünschen?

4. Wie herum hängt das Toilettenpapier richtig in der Halterung?

5. Hilft es wirklich, einen Krieg zu verhindern, wenn man in Zeiten höchster Anspannung einen General der Gegenseite eliminiert?

6. Wer hat Interesse an einem Krieg gegen Iran?

7. Ist Donald Trump gefährlicher, wenn er seine Wiederwahl gewinnt oder wenn er sie verliert?

8. Wenn die deutsche Regierungssprecherin sagt, "das amerikanische Vorgehen" sei "eine Reaktion auf eine ganze Reihe von militärischen Provokationen, für die der Iran Verantwortung trägt", solidarisiert sich die Bundesregierung damit mit den USA?

9. Wenn die deutsche Verteidigungsministerin nach Rücksprache mit der Bundeskanzlerin und dem Außenminister sagt, "die Handlungsweise der Vereinigten Staaten" erfolge "in der nationalen Verantwortung Washingtons und war nicht Teil der internationalen Koalition gegen den sogenannten Islamischen Staat", distanziert sich die Bundesregierung damit von den USA?

10. Existiert eine europäische Außenpolitik?

11. Oder wenigstens eine deutsche?

12. Was wird Sebastian Kurz noch von Angela Merkel lernen?

13. Wer hat Angst vor Neuwahlen?

14. Wer halbiert die Union, wenn Merkel geht - Kramp-Karrenbauer oder Merz?

15. Wie absurd erscheint Ihnen die Wortkombination "Bundeskanzler Armin Laschet"?

16. Ist die FDP jetzt "die neue Partei der Arbeit", wie Christian Lindner sagt?

17. Ist die Linke dann also die neue Partei des Kapitals?

18. Ist Hasso Plattner bereits ausgewandert?

19. Wer soll das alles noch bezahlen können, wenn die Vermögenssteuer kommt?

20. Warum ist Andi Scheuer noch Verkehrsminister?

21. Wenn Markus Söder sagt, er würde gerne Bundesminister austauschen, meint er damit Horst Seehofer?

22. Wie konnte Hans Georg Maaßen jemals Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz werden?

23. Auf wie vielen Nazidemos kann man mitlaufen, bis man selbst einer ist?

24. Kann man noch auf den Mainstream schimpfen, wenn man längst die Agenda bestimmt?

25. Ist das noch mein Land?

26. Wenn Robert Habeck Kanzler wird, geht er dann im Dreireiher barfuß auf Wattwanderung?

27. Wie lange muss Australien brennen, bis sein Premierminister ins Grübeln kommt?

28. Wenn die Enkel das Klima retten und die Oma eine Umweltsau ist, was sind dann die Eltern?

29. Was ist eigentlich los mit der Generation, die gerade das Sagen haben sollte?

30. Wartet sie noch auf ihre Chance?

31. Zu viel zu tun?

32. Fit für die digitale Transformation?

33. Kaufen oder mieten?

34. An welcher verdammten Schraube muss man drehen, um die Vorderbremse des Kinderfahrrads so einzustellen, dass die Bremsbacken nicht mehr an der Felge scheuern?

35. Noch ein Glas oder lieber ins Bett?

36. Schon einen Termin beim Arzt gemacht?

37. Ist es was Ernstes?

38. Warum klingelt der Paketbote nie?

39. Warum machen die ganzen Einzelhändler in unserer Straße dicht?

40. Wann ist endlich wieder Urlaub?

41. Wann eröffnet der BER?

42. Wer ist eigentlich keine Umweltsau?

43. Wie wird man zur Intendantensau?

44. Was darf Satire?

45. Brauchen wir ein Tempolimit?

46. Ist das schon der Klimawandel?

47. Was darf man noch sagen?

48. Hält die Große Koalition?

49. Warum bin ich plötzlich so müde?

50. Steht der Superstern Beteigeuze vor der Explosion?

51. Was sagt Gerhard Schröder dazu?

52. Und geht das jetzt immer so weiter?

Wahrscheinlich noch eine ganze Weile, wenn Sie mich fragen.