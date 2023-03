In der Linken setzten viele ihre Hoffnung auf ihn, doch er hat sich anders entschieden: Jan Korte will nicht wieder für den Posten des Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers der Linkenfraktion im Bundestag kandidieren und auch keinen anderen Posten im Fraktionsvorstand übernehmen. »Nach all den Jahren fällt mir dieser Schritt sehr schwer, aber die Zeit ist gekommen. Die Gründe sind fast ausschließlich persönlicher Natur«, teilte Korte mit. Er habe den Entschluss seinen Fraktionskolleginnen und -kollegen angekündigt.