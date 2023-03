Die Vorsitzende der Linken, Janine Wissler, möchte Schulkinder und deren Eltern von regelmäßigen Hausaufgaben entlasten. »Tägliche Hausaufgaben, deren Erfüllung in der Schule kontrolliert wird, müssen abgeschafft werden«, forderte sie in einem am Samstag erschienenen Beitrag im »Tagesspiegel «.