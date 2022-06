Bis Sonntag tagt die Linke in Erfurt, der Parteitag soll ein Neuanfang werden. Die komplette Parteiführung wird neu gewählt, auch über ihren zukünftigen Kurs und ihre Haltung im Ukrainekrieg will die Partei streiten. Wissler tritt erneut als Vorsitzende an, bei ihrer knapp 40-minütigen Rede schlug sie kämpferische, aber auch die Lager versöhnende Töne an.

Neben Wissler bewerben sich unter anderem auch der EU-Co-Fraktionsvorsitzende Martin Schirdewan, die Bundestagsabgeordnete Heidi Reichinnek und der sächsische Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann um den Vorsitz.