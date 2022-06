»Wenn wir die anhaltende Dynamik der Pandemie wie beispielsweise in Portugal ernst nehmen, müssen wir jetzt die Zeit mit Blick auf den Herbst nutzen. Besonders, wenn wir ein reguläres Gesetzgebungsverfahren haben wollen, worauf mancher in Berlin in der Vergangenheit großen Wert gelegt hat«, so Dahmen. Er bezieht sich darauf, dass die bislang im Infektionsschutzgesetz verankerten Maßnahmen zum 23. September auslaufen. Dazu zählt etwa die Möglichkeit, eine Maskenpflicht in Innenräumen anzuordnen.