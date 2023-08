Sachsen Justizministerium erhebt Disziplinarklagen gegen AfD-Mann Jens Maier

Die Klage wurde bei dem am Leipziger Landgericht ansässigen Dienstgericht für Richter erhoben. Das Dienstgericht des Bundes beim Bundesgerichtshof (BGH) will am 5. Oktober über den Fall Jens Maier verhandeln. Er wehrt sich gegen ein Urteil des Leipziger Dienstgerichts, mit dem seine Versetzung in den Ruhestand für zulässig erklärt wurde.

Maier war von 2017 bis 2021 Bundestagsabgeordneter für die AfD. Der sächsische Verfassungsschutz stufte ihn 2020 als Rechtsextremisten ein.