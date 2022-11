Der angeklagte Anselm L. ist Mitorganisator von Demonstrationen gegen Coronamaßnahmen in der Hauptstadt. Er gestand zu Beginn der Verhandlung, als einer der Herausgeber der Vereinszeitschrift »Demokratischer Widerstand« mitverantwortlich für ein Titelblatt über den CDU-Politiker gewesen zu sein. Auf diesem hieß es am 5. September 2020 unter anderem: »Kokainsüchtiger Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kaufte sich kürzlich Millionenvilla in Italien«.