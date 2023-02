Die Abstimmung in Berlin hat nach Aussage von Unions-Fraktionsvize Jens Spahn (CDU) gezeigt, dass man mit Themen wie Rechtsstaat und Integration in großen Städten wieder Wahlen gewinnen kann. Probleme im Bereich Migration müssten angesprochen werden. In der Diskussion um die Gewalt in der Berliner Silvesternacht verteidigte Spahn in der ARD-Talkshow »Anne Will« am Sonntagabend auch die umstrittene »Pascha«-Äußerung von Unions-Fraktionschef Friedrich Merz. »Wenn man das richtig einordnet, sieht man ja, es geht um eine in aller Regel kulturell vermittelte toxische Männlichkeit«, sagte Spahn unter Protest des Grünen-Parteivorsitzenden Omid Nouripour.