»Seiner Aufgabe nicht gewachsen« FDP und Grüne greifen Spahn wegen Corona-Politik an

Gesundheitsminister Spahn gerät nach dem AstraZeneca-Stopp immer stärker in die Kritik: Er habe das »Vertrauen in die Impfpolitik« untergraben, so Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt. FDP-Vize Kubicki fordert seine Entlassung.