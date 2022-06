Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn arbeitet an einem Buch über seine Erfahrungen in der Coronapandemie. »Die Frage, was die Pandemie mit dem Land gemacht hat und was das für die Zwanzigerjahre bedeutet, beschäftigt mich seit zwei Jahren«, sagte der CDU-Politiker der »Bild am Sonntag«.