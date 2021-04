Coronapandemie »Impfen verhindert nicht die dritte Welle«

SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach denkt schon an die nächste Welle, und Gesundheitsminister Spahn appelliert an die Bürger, ihre Kontakte zu reduzieren. München hingegen will die Corona-Regeln nach der Notbremse schon wieder lockern.