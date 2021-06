PR-Strategie des Gesundheitsministers Wie sich Jens Spahn aus der Affäre um fragwürdige Masken trickste

Der Gesundheitsminister geriet in Not, als bekannt wurde, dass sein Ressort umstrittene Masken an Obdachlose und Menschen mit Behinderung verteilen wollte. Dann holte das Ministerium zu einem Ablenkungsmanöver aus.

Eine Analyse von Jürgen Dahlkamp