GroKo-Politiker Lauterbach und Spahn Der Professor und sein Minister

Karl Lauterbach ist bestens gelaunt. "Wir haben einen Lauf", sagt der SPD-Mann, wenn er über die Gesundheitspolitik der Koalition spricht. "90 Prozent der Vorhaben im Koalitionsvertrag haben wir abgehakt oder zumindest begonnen. Bis zum Sommer werden wir weitere zwölf Gesetze einbringen", sagt Lauterbach, "und da sind richtig dicke Brocken dabei."

"Wir" - damit meint der 56-Jährige nicht etwa seine Partei oder die Große Koalition, sondern CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn und sich selbst.

Impfpflicht gegen Masern, radikaler Umbau der Organspende, Reform der Krankenkassen: Spahn schiebt ein umstrittenes Vorhaben nach dem nächsten an. Im Vergleich mit anderen Unionsministern wirkt er wie der Streber des Kabinetts.

Und Lauterbach? Der Gesundheitsökonom, Arzt und Professor gefällt sich in der Rolle des Taktgebers, der inhaltlich Einfluss nimmt, seine eigene Bedeutung aber auch öffentlich gerne herausstreicht.

De facto ist er nur Fraktionsvize, gefühlt aber mit dem Minister auf Augenhöhe.

Das Bündnis trägt Früchte für beide. So zählte Spahn anfangs zu den unbeliebtesten Ministern. Mit schroffen Äußerungen zu Hartz IV ("Bedeutet nicht Armut") und Abtreibungen zog er massiven Unmut auf sich. Seit sich der 38-Jährige auf seine Gesundheitsthemen konzentriert, läuft es deutlich besser.

Auch seine Bewerbung um den Parteivorsitz im vergangenen Herbst, wenngleich ohne Erfolg, scheint seinem Ansehen dienlich gewesen zu sein. Im aktuellen SPON-Regierungsmonitor legt der CDU-Minister 20 Punkte zu und zählt damit zu den Gewinnern des Rankings.

Und Lauterbach? Je besser es für den Minister läuft, desto größer wird auch das Interesse an dem SPD-Mann. "Ich kann mich nicht beklagen", sagt der Gesundheitsfachmann, "so wie ich werden wahrscheinlich nicht so viele Abgeordnete für ihre Partei wahrgenommen, die nicht Minister sind."

In Sachen Selbstbewusstsein, auch das ist schnell klar geworden, schenken sich Spahn und Lauterbach nichts.

Wie lange aber wird die Große Koalition noch halten - und damit die Zusammenarbeit der beiden? Lauterbach sagt, es sei seine Strategie gewesen, möglichst viele Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag so schnell wie möglich umzusetzen. Wer weiß, wann es nicht mehr weitergeht? Derzeit sehe es eher so aus, als könne die Koalition bis 2021 bestehen, sagt Lauterbach: "Aber wir halten das Tempo hoch. Jetzt beginnt die Kür."

Per Du sind sie nicht

Spahn und Lauterbach kennen sich seit 15 Jahren. "Lauterbach ist verlässlich, kompromissfähig - und er hat den Rückhalt seiner Partei. Deshalb klappt das gut zwischen uns", sagt Spahn.

Ihr Verhältnis ist von gegenseitigem Respekt geprägt, Freunde sind sie nicht, sie duzen sich nicht einmal. "Das Du hat sich einfach nie ergeben", sagt Spahn. "Aber das braucht man auch nicht unbedingt für einen vertrauensvollen Umgang in der Politik." In Sitzungswochen sprechen und kommunizieren die beiden regelmäßig, auch per SMS.

Aus Spahns Sicht war das gemeinsame Schlüsselereignis die Erarbeitung des komplizierten Gesundheitskapitels für den Koalitionsvertrag 2013: "Da haben wir gezeigt, dass wir sowas können: leise und konstruktiv. Unsere Gruppe war als erste fertig", sagt der CDU-Politiker. "Daraus ist gegenseitiges Vertrauen erwachsen."

Spahn war lange Zeit gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, Lauterbach hat sich im Bundestag stets um diesen Bereich gekümmert. "Wir sind beide voll im Stoff", sagt der Sozialdemokrat. Eine Einarbeitungszeit, wie sie etwa Bildungsministerin Anja Karliczek von der CDU reklamierte? Hätten Spahn und er nicht nötig gehabt.

Das helfe, sagt Lauterbach, etwa beim Thema Organspende. Fast wortgleich lehnen der Sozial- und der Christdemokrat eine Alternative zu ihrer Widerspruchslösung ab. Eine Gruppe von Abgeordneten schlägt vor, Bürger sollten mindestens alle zehn Jahre beim Ausweisabholen auf Organspenden angesprochen werden. Das werde nicht reichen, mahnt Lauterbach. Und Spahn sagt, er habe vor ein paar Jahren noch ähnlich argumentiert wie die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock und Linke-Chefin Katja Kipping. Doch hätten mehr Informationen und eine bessere Aufklärung nicht zu mehr Organspendern geführt.

Und noch eine Gemeinsamkeit gibt es: Beide galten in ihrer Fraktion lange als Außenseiter. Lauterbach, der vor seinem SPD-Eintritt sogar einige Jahre CDU-Mitglied und Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung war, zog als Quereinsteiger ohne parteipolitische Ochsentour in den Bundestag ein. Seine Genossen verärgerte er häufig, indem er sie sein Überlegenheitsgefühl spüren ließ. Für einen Ministerposten fehlen ihm die Netzwerke in der SPD.

Auch Spahn eckte immer wieder an

Christdemokrat Spahn zog schon mit 22 in den Bundestag ein - da hatte er sich in seinem Wahlkreis im katholischen Münsterland bereits als Homosexueller geoutet. In seiner Partei eckte Spahn immer mal wieder an und stellte sich auch bisweilen gegen die Kanzlerin, vor allem in der Flüchtlingspolitik. "Uns verbindet der Spaß an der Debatte", sagt Spahn mit Blick auf Lauterbach.

Als Merkel ihn im Frühjahr vergangenen Jahres zum Gesundheitsminister machte, glaubten manche an eine Art vergiftete Beförderung: Auf dem Posten hat bislang kaum ein Politiker eine gute Figur gemacht. Aber Spahn beweist bislang das Gegenteil, auch durch kluge Personalentscheidungen in seinem Haus. Er konzentriert sich auf die Ministeraufgabe, mit Blick auf seine weiteren Karrierepläne dürfte das im Moment genau die richtige Entscheidung sein.

Und er hat Lauterbach. Und der ihn. Der Professor und sein Minister.

Oder andersherum.

Wie funktioniert die Civey-Methodik? Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen vollautomatisierten Verfahren. Alle repräsentativen Echtzeitumfragen werden in einem deutschlandweiten Netzwerk aus mehr als 20.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"), es werden also nicht nur Nutzer von SPIEGEL ONLINE befragt. Jeder kann online an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, die sicherstellt, dass sie beispielsweise in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte der Grundgesamtheit entspricht. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse schließlich nach weiteren soziodemografischen Faktoren und Wertehaltungen der Abstimmenden gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in den Civey FAQ. Warum ist eine Registrierung nötig? Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben. Wie werden die Ergebnisse repräsentativ? Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage und beim Regierungsmonitor umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht vollautomatisiert auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper. Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer? Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 20.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass möglichst alle Bevölkerungsgruppen gut erreicht werden können. Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses? Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht. Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden? In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Zum Beispiel kann man bei der Sonntagsfrage nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. Bei der Sonntagsfrage heißt das: Liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde. Was passiert mit meinen Daten? Die persönlichen Daten der Nutzer werden verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert und bleiben geheim. Mitarbeiter von Civey arbeiten für die Auswertungen lediglich mit User-IDs und können die Nutzer nicht mit ihrer Abstimmung in Verbindung bringen. Die persönlichen Angaben der Nutzer dienen vor allem dazu, die Antworten zu gewichten und sicherzustellen, dass die Umfragen nicht manipuliert werden. Um dies zu verhindern, nutzt Civey statistische wie auch technische Methoden. Darüber hinaus arbeitet Civey mit externen Partnern zusammen, die Zielgruppen für Werbetreibende erstellen. Nur wenn Nutzer die Datenschutzerklärung sowohl von Civey als auch von einem externen Partner akzeptiert haben, dürfen Ihre Antworten vom Partner zur Modellierung dieser Zielgruppen genutzt werden. Ein Partner erhält aber keine Informationen zu Ihren politischen und religiösen Einstellungen sowie solche, mit denen Sie identifiziert werden können. Civey-Nutzer werden auch nicht auf Basis ihrer Antworten mit Werbung bespielt. Der Weitergabe an Partner können Sie als eingeloggter Nutzer jederzeit hier widersprechen. Mehr Informationen zum Datenschutz bei Civey finden Sie hier.

Wer steckt hinter Civey?

An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen/stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen Civey-Umfrage teilzunehmen. Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben SPIEGEL ONLINE auch der "Tagesspiegel", "Cicero", der "Freitag" und Change.org. Civey wird durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.