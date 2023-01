Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich schwer betroffen von den Anschlägen in Ostjerusalem gezeigt. »Die Nachrichten über die schrecklichen Attentate in Jerusalem erschüttern mich zutiefst«, erklärte Scholz am Samstag auf Twitter. »Es hat Tote und Verletzte im Herzen Israels gegeben.« Seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Familien, erklärte er weiter. »Deutschland steht an Israels Seite.«