In der Realität muss Musk wohl kaum eine Enteignung fürchten. Aber Rosenthals Äußerungen zeigen, wie groß die Sorge ist, der Multimilliardär könnte die Plattform zum Instrument seiner persönlichen Interessen machen, missliebige Meinungen unterdrücken – und einer Radikalisierung des Diskurses Vorschub leisten.

Rosenthal ging in ihrer Rede auch auf die aktuelle Energiekrise und die hohen Lebenshaltungskosten ein. Sie forderte eine Direktzahlung für Familien von einmalig 300 Euro. Zudem sprach sie sich für einen Sicherheitsetat für Infrastruktur in Milliardenhöhe auf deutscher und europäischer Ebene aus. Mit dem Geld sollten ausländische Beteiligungen etwa chinesischer Unternehmen an kritischer Infrastruktur zurückgekauft oder Investments gleich in öffentlicher Hand behalten werden.