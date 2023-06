Roloff: »Das ist weder humanitär noch mit dem Gedanken der Europäischen Union vereinbar«

Die Bundesregierung will sich in den nun folgenden Verhandlungen der EU-Länder mit dem Europaparlament zu dem Kompromiss laut Faeser weiter dafür einsetzen. Allerdings gilt als unwahrscheinlich, dass es noch zu dieser Änderung kommt. Rosenthal hofft dennoch: »Hier deutet sich Widerstand an!«, sagte sie zu den anstehenden Beratungen.

Rosenthal ist nicht die einzige Stimme in der SPD, die den Kompromiss scharf kritisiert. Nach Ansicht der stellvertretende SPD-Vorsitzende Serpil Midyatli hat die Einigung »bereits unzureichenden Vorschläge der Europäischen Kommission verschärft.« Sie lehne jede Aufnahme in »wie auch immer gearteten Lagern« ab, hieß es in einem Statement. »Ich habe immer gesagt, dass wir Fluchtursachen und nicht Geflüchtete bekämpfen müssen. Klare, rechtsstaatliche Asylverfahren zu garantieren ist dafür eine wichtige Grundlage.« Nun werde eine »flexible Solidarität« eingeführt, von der man sich mit Geld freikaufen könne. Von einer »gemeinsamen« EU-Asyl-Migrationspolitik könne nicht die Rede sein, so der Vorwurf von Midyatli.