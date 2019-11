Verstorbener FDP-Politiker Jimmy Schulz "Mit Weisheit und Humor"

Wer schon einmal einen Freund an den Krebs verloren hat, der weiß: In der letzten Phase des Lebens, wenn der Tod unaufhaltsam näher rückt, strahlen diese Menschen eine Ruhe aus, die auf Außenstehende oft unwirklich wirkt. Bei dem FDP-Politiker Jimmy Schulz war diese positive Abgeklärtheit so ausgeprägt, dass sie einem schier den Atem nahm.

Als ich im Mai zusammen mit meinem Kollegen Severin Weiland nach München fuhr, um mit Jimmy Schulz über seine Krankheit und seinen bevorstehenden Tod zu sprechen, wussten wir nicht, was uns erwartet. Unser Job ist es, Politiker hart zu befragen. Interviews mit Todkranken gehören nicht zu den Kernkompetenzen eines Hauptstadtjournalisten.

Entsprechend Bammel hatten wir vor dem Treffen mit Schulz. Natürlich wussten wir, dass Schulz sich bereit erklärt hatte, über alles zu sprechen. Aber waren wir auch bereit, alle Fragen zu stellen, die sich eben stellen, wenn man jemanden interviewt, der nur noch kurze Zeit zu leben hat?

Botschaft der Zuversicht

Fragen wie diese: Was macht man, wenn man glaubt, nur noch drei Wochen zu leben? Wie haben Ihre Kinder reagiert? Was soll auf Ihrem Grabstein stehen? Haben Sie eine Liste von Dingen, die Sie noch unbedingt machen wollen?

Vom ersten Moment an nahm Jimmy Schulz uns die Angst, diese Fragen zu stellen. Er antwortete mit einer Weisheit und einem Humor, die nur jemand haben kann, der mit seinem Leben abgeschlossen hat und sich über jeden Tag freut, der ihm noch geschenkt wird.

Das Interview fand am 16. Mai statt. Fünfzehn Monate zuvor waren Schulz in einer neunstündigen Operation Bauchspeicheldrüse, Magen, Milz und Gallenblase entfernt worden. Es grenzte an ein medizinisches Wunder, dass Schulz immer noch am Leben war. Against all odds, sagt man auf Englisch. Was für eine ermutigende Botschaft: Der menschliche Wille kann eben stärker sein als alle Erkenntnisse der Schulmedizin.

Mit seinen Worten hat Schulz viele berührt - und er hat eine Botschaft der Zuversicht gesendet: an Todkranke, an deren Angehörige, aber auch an all jene, die sich glücklich schätzen können, gesund zu sein. Denn es kann jeden von uns treffen.

Als Jimmy Schulz davon sprach, dass er gerne noch das Internet Governance Forum im November erleben wolle, dachten wir: Ob seine Lebenszeit dafür noch reicht? Sie hat gereicht, so wie für viele andere letzte Dinge, die er uns nannte, als wir ihn fragten.

Noch einmal Segeln gehen zum Beispiel. Auf Facebook veröffentlichte sein Team Fotos von dem Törn auf dem Ammersee.

Nur ein Projekt hat nicht mehr geklappt. Nach dem ersten Interview hatten sich Leser gemeldet, weil der Digitalpionier Schulz erzählt hatte, wie er mit Hilfe von Apps und Smart Homing seinen Krankheitsalltag meistert. Die Leser wollten wissen, wie genau das funktioniert.

Wir fragten Schulz, ob er uns das in einem weiteren Interview erklären würde. Schulz fand die Idee gut. Er lud uns zu sich nach Hause ein und wollte all die technischen Helferlein vorführen, doch leider mussten wir den Termin mehrmals verschieben.

"Der Krebs hat sich seit August vorigen Jahres nicht verändert. Er ist da, aber er ist durch die Chemotherapie eingefroren", hatte Schulz in unserem Interview gesagt. "Ich bin dankbar für jeden Tag. Ich weiß nicht, wie viele Wochen oder Monate mir noch bleiben."

Als er am 12. Oktober zum Ehrenvorsitzenden der FDP Oberbayern ernannt wurde, sah man, dass es ihm deutlich schlechter ging. Er musste beim Laufen von zwei Seiten gestützt werden. Da ahnten wir, dass es vielleicht nicht mehr zu einem Treffen kommen würde. Es war für den 13. November vorgesehen. Drei Tage vorher sagte er ab.

Am Montag ist Jimmy Schulz an den Folgen der Krankheit gestorben. Er wurde 51 Jahre alt.