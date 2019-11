Schwere Krebserkrankung FDP-Politiker Jimmy Schulz gestorben

Mein lieber @jimmyschulz !Rest in Peace, my friend! Dank Dir für die immer kollegiale&freundschaftliche Zusammenarbeit, Dein konsequentes Streiten für unseren liberalen Rechtsstaat in Zeiten der Digitalisierung & Dein Engagement in den wichtigen internationalen Digital-Debatten! https://t.co/mix1dqjDef