Im Sommer hatte Joachim Gauck im SPIEGEL-Gespräch für eine Erweiterung der Toleranz ins rechte Lager hinein geworben. Die Aussage löste damals eine mittelschwere Kontroverse aus. Nun hat sich der frühere Bundespräsident erneut zur AfD geäußert - und klare Worte gefunden. Er hält die Alternative für Deutschland für eine überflüssige Partei.

"Ich habe keinerlei Sympathie für die AfD oder sonstige Radikale, kann die niemals wählen und halte sie sogar für verzichtbar", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Zugleich warnte er jedoch: Man dürfe die Wähler der AfD nicht pauschal als Faschisten abstempeln.

Nötig sei eine Form von Toleranz, die nicht einfach abnicke: "Okay, du bist so, und ich bin so. Toleranz kann auch heißen: 'Ich kämpfe mit denen, deren Ideologie ich ablehne, sehe sie aber nicht als Feinde'", betonte Gauck. Feinde seien diejenigen, die Hass schürten oder sogar zu Gewalt griffen.

"Andere Protestwähler jedoch oder "Wutbürger" wählen einmal links außen, ein anderes Mal rechts außen, oder sie gehen auch gar nicht wählen." Aber sie seien Teil einer offenen Gesellschaft, die Differenz aushalten müsse. "Es ist wichtig, dies zu akzeptieren und nicht in der Erwartung zu leben, dass irgendwann alle Menschen eine völlig einheitliche Vorstellung von der Demokratie haben würden", sagte Gauck.

Steinmeier: Klare Grenzen des Bemühens ziehen

Auch sein Nachfolger Frank-Walter Steinmeier äußerte sich zu der Frage der Protestwähler. Er rief die etablierten Parteien aufgerufen, diese Wählergruppe nicht verloren zu geben. Im Berliner "Tagesspiegel" sagte Steinmeier: "Ich sehe nicht jeden, der frustriert ist und seine Wahl als Ausdruck von Protest versteht, schon als Gegner der Demokratie. Ich warne im Gegenteil davor, ganze Gruppen für die Demokratie verloren zu geben. Wer andere abschreibt, der hat auch die Demokratie schon abgeschrieben." Zuletzt hatten bei den Landtagswahlen im Osten zahlreiche Wähler aus Protest gegen die regierenden Parteien für die AfD gestimmt.

Fabian Sommer/ DPA Frank-Walter Steinmeier: "Grenze klarer als bisher markieren und auch durchsetzen"

Steinmeier sagte weiter: "Wir müssen uns auch um die bemühen, die irritierend anderer Meinung sind." Wenn diese spürten, dass Politik vor Ort präsent ist und die Probleme und Nöte erkannt und bearbeitet werden, dann wachse Vertrauen. "Aber ich sehe auch klare Grenzen dieses Bemühens: Nämlich genau dort, wo die Grenze zu Menschenverachtung und Gewalt überschritten wird. Wir müssen diese Grenze klarer als bisher markieren und auch durchsetzen - im Netz ebenso wie auf den Schulhöfen und Marktplätzen."

Genug von der "täglichen Verächtlichmachung"

Er forderte eine scharfe Abgrenzung gegen Feinde der Demokratie. "Es macht mich fassungslos, nach Verbrechen wie der Ermordung von Walter Lübcke oder dem Anschlag in Halle, bei einigen klammheimliche Freude zu sehen." Steinmeier fügte hinzu: "Wer für Mord und Gewalt auch nur einen Funken von Verständnis aufbringt, der macht sich mitschuldig."

Der Bundespräsident erklärte, er sei die "die tägliche Verächtlichmachung von demokratischen Institutionen und ihrer Repräsentanten leid". Er erwarte "von der schweigenden Mehrheit, (.) endlich laut zu werden und Position zu beziehen".