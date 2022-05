Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ging zuletzt deutlich zurück, liegt jedoch weiter auf einem hohen Niveau. Am Mittwochmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 106.631 Coronaneuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 35.030 Fälle weniger als in der Vorwoche, als 141.661 Fälle registriert wurden. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.