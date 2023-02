Unverständnis für Putin-Unterstützer im Osten

In einem Interview mit dem RTL-»Nachtjournal« äußerte sich Gauck bestürzt über die prorussische Haltung mancher Menschen in Ostdeutschland. »Das Rechtsaußendenken und das Linksaußendenken und die geprägten Seelen mancher Ostdeutscher, die führen dazu, dass es in diesem Bereich Deutschlands etwas mehr Verständnis und zum Teil ja sogar auch Unterstützung für Putin gibt, das ist ja besonders schlimm«, sagte er.