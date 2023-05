Gauck kritisierte auch den AfD-Abgeordneten Alexander Gauland: »Ich habe auch ein überaus großes Unbehagen: Denken Sie an eine andere Führungskraft wie Alexander Gauland, der wirklich aus dem Kern des konservativen Denkens und politischen Handelns kommt«, sagte Gauck, selbst parteilos. »Wenn aus diesem Milieu der Gebildeten dann plötzlich akzeptiert wird, dass völkisches Spruchgut und völkisch denkende Menschen in Führungspositionen in meiner Partei gelangen – da ist doch irgendwann Schluss. Und das will ich auch nicht verstehen«, sagte er.