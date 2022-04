Deutschland braucht aus Sicht des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck in der Ukrainekrise eine »mutige und entschlossene Bundesregierung«. »Wir müssen uns klar an die Seite derer stellen, die überfallen sind«, sagte er am Dienstagabend bei der Verleihung der Best Brands Awards 2022 im Münchner Nobelhotel Bayerischer Hof.