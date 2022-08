Was Stamp nun nach den Jahren in der Landespolitik machen wird, lässt er in dem Schreiben an die Mitglieder demnach offen. Er sprach dem Bericht zufolge lediglich von »neuen Herausforderungen«. Stamp war von 2004 bis zur Übernahme des Ministeramtes 2017 auch Mitglied der FDP-Fraktion im Bonner Stadtrat, stets direkt gewählt von den Wählern in seinem Heimatwahlbezirk Röttgen/Ückesdorf.