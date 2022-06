Karriere in der Kleinstpartei?

Otte ist erst seit April Bundesvorsitzender. Auf Nachfragen, ob Meuthen seinen Posten irgendwann übernehmen könnte, lachen beide und schmunzeln sich zu. Otte sagt, dass er »ganz gerne Bundesvorsitzender« sei – doch er hänge nicht mit »Zähnen und Klauen« an seinem Posten. So wie er das sagt, klingt es ganz danach, als könnte das einfache Mitglied Meuthen in seiner Kleinstpartei irgendwann doch noch Karriere machen. Dass sie nur in wenigen kommunalen Parlamenten in NRW und Niedersachsen vertreten ist, lächelt Meuthen einfach weg. »Der Mensch wächst an der Größe seiner Aufgaben, das ist bei Parteien nicht anders«, sagt er.