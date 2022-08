Als er im Juni in Berlin seinen Beitritt zur neuen Partei verkündete, hatte der EU-Abgeordnete erklärt, bei der Unterschriftensammlung sehe es »sehr, sehr gut« aus. Doch auch eine Videobotschaft Meuthens und seiner Ehefrau in sozialen Medien, die sich unter anderem an russischstämmige Deutsche richtete, brachte im Sommer offenbar keinen Schub in Niedersachsen. Für Meuthen ist die Nichtzulassung indes »kein Beinbruch«, die »wichtigen Wahlen kommen erst noch«.