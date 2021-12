»Joko und Klaas 15 Minuten live« Olaf Scholz ruft bei ProSieben zum Impfen auf

Im Fernsehen appelliert der designierte Bundeskanzler an die Menschen sich impfen zu lassen. In einer Sendung, in der es häufig humorvoll zugeht, spricht er von schweren Verläufen und Verantwortung für die Gesellschaft.