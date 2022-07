Juden in Deutschland Der alltägliche Hass im Klassenzimmer

Was also tun? Ich war vor einigen Wochen im Rahmen einer Delegationsreise der Friedrich-Naumann-Stiftung zu den Themenfeldern Antisemitismus und Antirassismus in Israel. Aus einem Gespräch mit Ronit Heyd, der Direktorin des Zentrums für israelische und jüdische Identität am Shalom Hartman Institute, ist mir ein Satz in Erinnerung geblieben, der zunächst irritieren mag. »Wir müssen Kritik an der israelischen Politik möglich machen«, hatte sie formuliert und damit gemeint, dass es im vitalen Interesse eines liberalen und demokratischen Israels liegen muss, legitime Kritik an politischen Entscheidungen und Antisemitismus in der Debatte voneinander zu trennen. Während die eine Seite nämlich versucht, jede Kritik als Antisemitismus zu framen und damit Kritik an sich zu verunmöglichen, versucht die andere, Antisemitismus als vermeintlich legitime Kritik zu verkleiden. Beides ist für die Debatte schädlich und nutzt nur den Rändern.

Genau an diesem Punkt sind wir längst auch für die Antisemitismusdebatte in Deutschland angekommen. Ich halte überhaupt nichts vom Erstellen eines Antisemitismusrankings, wie man es in der deutschen Debatte immer wieder erlebt. Eher rechte Kreise zeigen dann mit den Fingern auf den »importierten Antisemitismus«, ein Begriff, der allein schon deshalb fehlleitet, weil viele derjenigen, die damit auffallen, in Deutschland geboren und aufgewachsen sind – und zumeist Deutsche sind. Eher linke Kreise sehen wiederum nur den rechten Antisemitismus und scheinen zu glauben, dass Angriffe aus anderen Milieus irgendwie mit Israel zu rechtfertigen seien. Eine Verständigung wird so unmöglich. In Abwandlung des Satzes von Ronit Heyd möchte ich daher formulieren: »Wir müssen eine umfassende Antisemitismuskritik möglich machen.« Ohne Rücksicht auf die Befindlichkeiten des eigenen Milieus. Das mag kurzfristig schmerzhaft sein, hilft langfristig aber allen. Außer den Radikalen, die kein Interesse an Verständigung haben.