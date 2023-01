Die Ukraine kann in ihrem Kampf gegen die russischen Truppen auf deutsche Leopard 2-Panzer zählen. Mit der Entscheidung zur Lieferung von 14 Exemplaren des Typs weitet Deutschland seine militärische Unterstützung für die Ukraine aus. Die wochenlange Debatte über die Militärhilfe scheint mit der Bekanntgabe der Bundesregierung am Vormittag damit vorerst beendet. Im Bundestag sorgte die Entscheidung am Nachmittag indes weiter für Diskussionen.