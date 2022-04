Fahrradfahrerin bei einer Demonstration von Fridays for Future in Bonn

In keiner anderen Altersgruppe stieg die Wahlbeteiligung bei der vergangenen Bundestagswahl so stark an wie bei den Jungen. 71,4 Prozent der unter 30-Jährigen strömten in die Wahllokale, bis zu vier Prozentpunkte mehr als noch 2017. Viele junge Menschen wollen also mitgestalten und sind politisiert – und sind doch oft von der Politik enttäuscht.

Das legt eine neue, repräsentative Studie von Infratest dimap im Auftrag der Vodafone-Stiftung nahe, die an diesem Dienstag veröffentlicht wurde. Über 2000 junge Menschen zwischen 14 und 24 Jahren wurden dafür Ende 2021 befragt, also lange vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Die Ergebnisse zeigen: Junge Menschen fühlen sich zu wenig gehört und setzen kaum Hoffnungen in die Politik.

Interesse und Frust Dabei ist die Aufmerksamkeit für politische Themen durchaus vorhanden: Mehr als die Hälfte der jungen Menschen gab an, sich für Politik zu interessieren. Ein Großteil informiert sich laut der Befragung zudem regelmäßig über das politische Geschehen.

Das Interesse ist allerdings stark vom Bildungsgrad abhängig. Von den jungen Menschen mit formal hohem Bildungshintergrund gaben über 80 Prozent an, sich für Politik zu interessieren, bei Menschen mit niedrigerem Bildungsgrad waren es hingegen gut 50 Prozent.

Trotz Interesse an Politik fühlen sich junge Menschen aber nicht angemessen repräsentiert. Nur rund 27 Prozent der Befragten sind zufrieden damit, wie die Interessen junger Bürgerinnen und Bürger in der Politik berücksichtigt werden, fast Dreiviertel sind hingegen unzufrieden.

Stillstand und Angst vor der Zukunft Auch Demokratieverdrossenheit ist unter jungen Menschen weitverbreitet. Dreiviertel der Befragten stimmen der Aussage zu, dass die deutsche Demokratie zu schwerfällig sei, um aktuelle Probleme zu lösen. Hier macht sich möglicherweise auch Frustration über den Umgang mit komplexen Themen wie dem Klimawandel bemerkbar, den viele junge Menschen für eines der drängendsten Probleme halten.

Protestbewegungen wie Fridays for Future oder Black Lives Matter haben viele junge Menschen für politische Themen mobilisiert. Dennoch hat ein Großteil der Befragten letztlich das Gefühl, politisch nichts bewirken zu können. 67 Prozent der 14- bis 24-Jährigen antworteten, dass sie nicht den Eindruck haben, Politik beeinflussen zu können. Und über die Hälfte der Befragten gab an, dass sich ohnehin nichts verändere, egal wer regiere.

Auch die Hoffnung, dass Deutschland sich in eine positive Richtung entwickeln wird, ist gering. Aussagen wie »Deutschland wird 2050 sozial gerechter sein« oder »Deutschland wird bis 2050 den Klimawandel im Griff haben« fanden bei weniger als einem Drittel der Befragten Zustimmung. Nur acht Prozent glauben zudem, dass es zukünftigen Generationen besser gehen wird als heutigen.

Wenig überraschend machen sich viele der jungen Befragten daher Gedanken über die Zukunft. 86 Prozent gaben an, dass sie sich um die Zukunft sorgen. Zum Zeitpunkt der Befragung hatte Russland die Ukraine noch nicht angegriffen, es ist also nicht ausgeschlossen, dass sich die Zukunftsängste angesichts des Krieges noch verstärkt haben.

Mehr politische Inhalte auf Instagram Die Daten zu den Einstellungen wurden erhoben, bevor sich die Ampelkoalition zusammengefunden hatte. Ob die Ampel, die sich immerhin auch die stärkere Einbindung junger Menschen auf die Fahnen geschrieben hat, den Frust durchbrechen kann, muss sich demnach noch zeigen.

Zumindest in einer Hinsicht könnte die Regierungskoalition allerdings schon einen wichtigen Schritt gemacht haben: In den Fraktionen von Grünen, SPD und FDP sitzen deutlich mehr junge Abgeordnete als in den vergangenen Jahren. Diese Art der Repräsentation ist laut der Befragung wichtig für die Jungen. Über die Hälfte der Befragten erklärte, dass sie sich noch mehr junge Politikerinnen und Politiker wünschen.

Und auch an einer anderen Stellschraube könnten Parteien und Abgeordnete möglicherweise drehen, um junge Menschen besser einzubinden: Insgesamt 37 Prozent der Befragten plädieren für mehr Präsenz von Politikerinnen und Politikern in sozialen Medien. Die präferierten Plattformen für diese Art des Austauschs sind Instagram und YouTube.